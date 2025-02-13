Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин созвонились по телефону. Это первое личное общение российского и американского лидеров с начала войны в Украине. Разговор был долгим, стороны общались полтора часа.

«Обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, стороны согласились с необходимостью прекратить боевые действия и договорились наладить тесную работу в этом направлении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что телефонный разговор состоялся. Однако формулировки оказались более сдержанные: «В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики».

Ожидается, что Трамп и Путин могут лично встретиться в Саудовской Аравии. При этом сам американский лидер не исключил вероятность взаимных визитов в Россию и США. Он уже получил приглашение посетить Москву 9 мая для участия в памятных мероприятиях по случаю победы во Второй мировой войне. Принял ли республиканец приглашение, пока неизвестно.

После разговора с Путиным американский лидер также позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Эта беседа была короче — разговор длился около часа. Трамп позитивно оценил переговоры. Однако позже во время общения с журналистами отметил «невысокий» рейтинг поддержки президента Украины и напомнил, что в стране должны пройти выборы, которые были отложены из-за военного положения.

Телефонные переговоры принесли быстрый результат. Москва уже начала формировать группу для диалога с США. Кто станет переговорщиком от Киева, пока не уточняется. Известно, что американскую сторону будут представлять госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.

Внезапная инициатива Трампа привела в замешательство европейских партнеров США. СМИ сообщают: в ЕС опасаются, что Москва и Вашингтон могут договориться обо всем без участия не только Брюсселя, но и Киева.

Перспективы мирного соглашения в беседе с TRT на русском оценил глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк:

— США в том виде, в которым мы их знаем, больше не существуют. После прошедших выборов эта страна больше не представляет и не отстаивает демократию во всем мире. Политика Трампа не имеет ничего общего с теми США, которые были 50-100 лет назад. Мир полностью изменился.

По словам Романюка, теперь сферы влияния в мире будут делить Путин, Трамп и Си Цзиньпин.

— И это при том, что даже Чемберлен сдал Чехословакию лишь во время переговоров. А Трамп начал сдавать Украину не только еще до их начала, но даже еще до собственного избрания на президентский пост.

Он уже сказал, что Украину не примут в НАТО и Киев должен смириться с потерей своих земель. А ранее он заявлял, что Крым — не украинский, потому что там живет очень много русскоязычных людей.

Трамп обо всем собирается договариваться только с Путиным. Украина же становится объектом международного бесправия. Дело в том, что нынешней власти США плевать на Киев. Американский президент хочет как можно быстрее решить этот вопрос и перейти к торговым войнам с Китаем, он интересуется Гренландией, Панамой и сектором Газа.

— Какими могут быть мирные переговоры для Украины?

— Украина не вступит в НАТО, не получит от США гарантий безопасности и должна забыть про освобождение оккупированных территорий. Трамп явно дал понять, что не будет участвовать и платить за продолжение боевых действий. Он как бы говорит: «Если хотите, то воюйте, но не втягивайте нас в это».

Надеяться на ЕС также не приходится. Они могут помочь оружием, но прямо говорят о том, что у Украины нет людского ресурса. Таким образом, Киев сталкивается с непреодолимыми препятствиями объективной реальности.

— Что мог иметь в виду Трамп, когда говорил о рейтинге Зеленского? Возможно ли, что до подписания мирного договора в Украине должны пройти еще и выборы?

— Я бы рассматривал это его замечание исключительно как попытку уйти от ответа. Его спросили, как можно вести переговоры об Украине фактически у нее за спиной. На это он ответил, то у Зеленского впереди тяжелые выборы и очень низкий рейтинг. То есть он как бы списывает украинского президента со счетов, мол, зачем вообще учитывать его интересы.

— Но ведь переговоров как таковых еще не было. Может быть, что-то изменится при личной встрече президентов сначала в Мюнхене, а потом в Саудовской Аравии?

— Я бы на это не ставил. Между собой Путин и Трамп уже договорились.

И, на мой взгляд, безумие вести сегодня переговоры с Кремлем. Это примерно как зайцу договариваться с волком, чтобы тот его не съел. О чем тут может идти вообще речь?