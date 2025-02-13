Президент США Дональд Трамп требует от ЕС взять на себя основные расходы на защиту и восстановление Украины. По расчетам Bloomberg Economics, это может обойтись европейским странам в 3,1 трлн долларов за десять лет.

Трамп запустил процесс мирных переговоров с Россией, поговорив с Владимиром Путиным. Это совпало с визитом министра обороны США Пита Хегсета в Брюссель, где тот объяснял союзникам, что США не будут предоставлять войска, а также спонсировать вооружение союзников, и теперь именно Европа должна нести основное бремя конфликта.

Как подсчитали эксперты Bloomber Economics, на модернизацию украинской армии потребуется 175 млрд долларов, а содержание 40-тысячного миротворческого контингента — еще 30 млрд. Кроме того, странам ЕС придется увеличить военные бюджеты до 3,5% ВВП, что потребует долгового финансирования на 2,7 трлн долларов.

Россия, по оценкам экспертов, обладает значительным преимуществом в численности войск и производстве боеприпасов. Европейские страны при этом продолжают спорить, следует ли им ограничить закупки вооружений только европейскими производителями, что может задержать поставки на годы.

Ключевой вопрос — гарантии безопасности Украины. ЕС и Киев настаивают на участии США в миротворческих силах, хотя тот же Париж неоднократно декларировал готовность действовать без заокеанского союзника.