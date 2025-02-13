Европейский парламент принял резолюцию, в которой подчеркнул: правительство «Грузинской мечты» и парламент страны утратили легитимность. По мнению депутатов, единственным законным лидером Грузии остается бывший президент Саломе Зурабишвили, несмотря на истечение ее полномочий в декабре 2024 года.

За резолюцию проголосовали 400 депутатов из 544, против всего 63, в основном от ультраправых партий из Венгрии и Италии. Еще 81 воздержался.

Документ критикует правительство Грузии за нарушения демократических норм, усиление политических репрессий и отказ от евроинтеграции. Брюссель призвал страны ЕС не признавать действующую власть в Грузии, потребовал новых выборов и предложил санкции против главного спонсора «‎Грузинской мечты»‎ Бидзины Иванишвили, его окружения, высокопоставленных чиновников, судей и владельцев лояльных СМИ.

Парламент ЕС осудил давление на оппозицию, аресты журналистов и протестующих, заявив, что правящая партия «узурпировала власть» и разрушила демократические институты. Евродепутаты подчеркнули, что парламентские выборы 26 октября 2024 года были «грубо сфальсифицированы» и не отражали волю народа, а новый президент Михаил Кавелашвили пришел к власти неконституционным путем.

Власти Грузии отвергли все эти обвинения, назвав их беспочвенными.

Резолюция также призвала к проведению срочных парламентских выборов под международным наблюдением. ЕС и его страны-члены должны добиваться смены власти в Грузии как условия для дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание уделено санкциям. Европарламент требует заморозить активы Иванишвили в ЕС и призывает Францию лишить его ордена Почетного легиона. Санкции должны коснуться премьер-министра Ираклия Кобахидзе, спикера парламента Шалвы Папуашвили, мэра Тбилиси Кахи Каладзе и других чиновников. Под ограничения могут попасть судьи Конституционного суда и владельцы проправительственных СМИ, включая Imedi TV, Post TV и Rustavi 2 TV.

Европарламент осудил разгон протестов, включая аресты оппозиционеров и журналистов. Особое внимание уделено делу Мзии Амаглобели, директора издания Batumelebi/Netgazeti — она более четырех недель держит голодовку и находится в критическом состоянии.