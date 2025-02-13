Проливные дожди и холодная погода привели к затоплению десятков палаток и убежищ, в которых размещены вынужденные переселенцы в Газе, сообщил представитель гражданской обороны сектора Махмуд Басаль.

«Ситуация в Газе катастрофическая: дожди продолжают лить прямо на головы переселенцев, чьи дома были разрушены», — заявил он в интервью агентству «Анадолу». По его словам, многие палатки оказались под водой, а центры размещения не обеспечены даже базовыми средствами защиты от непогоды.

Отсутствие надежных укрытий усугубляет положение семей, которые уже сталкиваются с нехваткой продовольствия, чистой воды, медикаментов и отопления. Басаль призвал международное сообщество немедленно вмешаться и надавить на Израиль, чтобы он открыл пропускные пункты для поставки необходимых гуманитарных грузов, в том числе водонепроницаемых палаток и предметов первой необходимости. Израиль на протяжении 18 лет удерживает Газу практически в условиях блокады, а его военная кампания вынудила почти 2 млн из 2,3 млн жителей покинуть свои дома. С 19 января в Газе действует соглашение о прекращении огня, приостановившее военные действия, в результате которых погибли более 48,2 тыс. человек, в основном женщины и дети.