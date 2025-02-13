Киев отвергает любые договоренности об урегулировании конфликта с Москвой, достигнутые США и РФ без участия Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в телевизионном выступлении в ходе посещения Хмельницкой АЭС. Он добавил, что и страны Европы также являются полноправными участниками этого процесса. По словам Зеленского, задумка и стремления президента РФ Владимира Путина заключаются в том, «чтобы переговоры стали двусторонними».

Кроме того, давая в четверг интервью «Радио Свобода», Зеленский опроверг утверждения о приоритете России для Трампа в его недавних контактах со столицами воюющих сторон. При этом он отметил, что подобная последовательность контактов «была не очень приятной». Зеленский подчеркнул важность личных встреч и выразив надежду, что Трамп сначала обсудит с украинской стороной шаги по прекращению войны, прежде чем вести диалог с Москвой.

Трамп поговорил с Зеленским в среду после своего первого с момента возвращения в Белый дом телефонного разговора с Путиным. Американский лидер заявил, что договорился с президентом РФ «очень тесно работать» над завершением войны. Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за «искренний интерес» к установлению мира и выразил уверенность, что США обладают достаточными рычагами давления на Россию.

На данный момент неясно, какое участие Киев получит в мирных инициативах Трампа. Однако, по заявлению Вашингтона, в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности украинская делегация встретится с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.