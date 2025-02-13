Как ИИ помогает Израилю реализовывать апартеид в Палестине

От распознавания лиц до наблюдения с помощью дронов — искусственный интеллект ужесточает оккупацию Израилем Западного берега и Восточного Иерусалима, где жизни миллионов палестинцев находятся под постоянным контролем. Многие сравнивают оккупированные территории с виртуальными тюремными лагерями под открытым небом #Палестина #Израиль #Оккупация #Апартеид #ИИ #Технологии #Наблюдение #ЦифроваяОккупация #ПраваЧеловека