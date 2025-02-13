Отхватить часть территории королевства

Во время интервью для израильского «14 канала» премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поправил журналиста, по ошибке сказавшего «саудовское государство» вместо «палестинское государство». Глава правительства с улыбкой добавил: «Если вы, конечно, не хотите, чтобы палестинское государство находилось в Саудовской Аравии — у них большая территория».

Это высказывание вызвало шквал критики в арабском мире. МИД ближневосточного королевства увидел в риторике попытку «отвлечь внимание от постоянных преступлений, совершенных в секторе Газа», и обвинил Тель-Авив в организации там этнических чисток.

В Эр-Рияде подчеркнули, что палестинцы «не пришельцы или переселенцы, которых можно выслать, когда этого пожелают жестокие оккупанты», что у палестинцев есть право иметь свою территорию, а также, что израильская элита с ее «оккупационным менталитетом» никогда не поймет, что означает родная земля для жителей Газы.

ОАЭ решительно осудили «предосудительные и провокационные заявления». Во внешнеполитическом ведомстве страны добавили, что суверенитет Саудовской Аравии воспринимается в качестве красной линии. Помимо этого, в документе говорится о «категорическом неприятии ОАЭ любых посягательств на неотъемлемые права палестинцев и любых попыток их перемещения».

В египетском МИД слова израильского премьера также раскритиковали, посчитав их «безответственными», а также заявили о полной поддержке суверенитета Саудовской Аравии.

Не захотели по-хорошему

Монархии Персидского залива совместно с Египтом сейчас ведут активную лоббистскую кампанию для того, чтобы убедить американского лидера отказаться от своей скандальной идеи принудительного расселения жителей сектора Газа.

В последние несколько недель президент Дональд Трамп рассказал о планах переместить палестинцев в Иорданию и Египет, где для них построят дома, пообещав сделать из сектора Газа «ближневосточную Ривьеру».

Власти Иордании, Египта и Палестины его предложение отвергли, а в Саудовской Аравии восприняли инициативу американского лидера «с явным недоумением», посчитав решение, связанное с принудительным переселением жителей Газы, неприемлемым.

Нетаньяху же идею президента США о переселении палестинцев активно поддерживает.

Для претворения своей инициативы в жизнь Дональд Трамп намерен серьезно надавить на ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. По его мнению, они могли бы профинансировать проект восстановления сектора Газа.

Арабские СМИ со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщают, что в противном случае «страны не получат от США того, чего хотят, просто так».

Изначально план американского лидера предусматривал, что государства получат права на прибрежные территории, а их строительные кампании — шанс на возведение многоэтажных зданий. Это бы стало, по мнению президента США, компенсацией за издержки, которые возникли бы в процессе реконструкции и в ходе переселения.

Но страны залива категорически отказались поддержать эту инициативу. Это очень рассердило администрацию Трампа, которая теперь решила силой добиться своего.

Передумал мириться

В последнее время Эр-Рияд и Тель-Авив, которые ранее стояли на пороге нормализации отношений, далеки от установления официальных контактов между сторонами. В частности, ужесточилась риторика Биньямина Нетаньяху в адрес Саудовской Аравии. Он пообещал не соглашаться на условия нормализации отношений с Эр-Риядом, которые бы поставили бы под угрозу Израиль.

Саудовская Аравия отказывается устанавливать дипломатические отношения с Израилем без создания палестинского государства. По словам наследного принца Мухаммеда бин Салмана, «эта позиция выражена ясно и недвусмысленно без возможности иной интерпретации ни при каких обстоятельствах».

Израильский премьер явно демонстрирует, что не слишком дорожит хорошими отношениями с Саудовской Аравией и что расширение Соглашений Авраама — договоренностей об установлении официальных контактов между Тель-Авивом и странами арабского мира — может подождать.

В интервью американским СМИ Нетаньяху заявил, что почва для дополнительного соглашения с Эр-Риядом возникнет, когда Израиль «завершит смену курса на Ближнем Востоке, еще больше ослабит иранскую «ось», убедится что у Тегерана нет ядерного оружия и уничтожит ХАМАС».

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в разговоре с TRT на русском предположил, что Нетаньяху просто подстраивается под ту «хамскую и совершенно беспардонную манеру проведения диалога» с Саудовской Аравией, которой придерживается Дональд Трамп.

«Израильский премьер видит, что говорит президент США относительно палестинцев, относительно сектора Газа, относительно той же Саудовской Аравии и просто под это мимикрирует. И, когда озвучивается идея переселения палестинцев из сектора Газа, в данном случае в Египет и Иорданию, израильтянам это очень нравится», — считает политолог.

Он полагает, что Тель-Авив в нынешнем виде не позволит создать палестинское государство.

«Я думаю, что израильтянам куда важнее оккупировать те территории, которые сейчас занимают палестинцы, а это не только сектор Газа, но еще и Западный берег, полностью оккупировать, вывести вообще из-под обсуждения тему святынь, в том числе исламских.

Это для израильтян куда важнее, чем любое регулирование с арабами», — уверен специалист.

По мнению эксперта, Израиль знает, что Америка при Трампе выступит мощнейшим щитом и будет закрывать все вопросы безопасности Израиля. Он напомнил, что в 2006 году полковник армии США Ральф Петерс опубликовал карты новых границ, нового Ближнего Востока, где Саудовской Аравии, в частности, уготована незавидная участь.

«Часть юго-западных территорий отходит Йемену, в Мекке и Медине создается, скажем так, исламский Ватикан, как отдельное государство. Отдельное государство выделяется там и из восточной провинции, богатой нефтью, и где проживает преимущественно шиитское население, ну, а все остальное — это третье государство. Я очень сомневаюсь, что американцы в стратегическом плане от этих идей отказались», — подытожил аналитик.