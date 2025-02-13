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Ракетный удар по Газе во время перемирия
Израильский дрон выпустил ракету по сельскохозяйственному участку к востоку от лагеря беженцев Бурейдж
Ракетный удар по Газе во время перемирия
Фото: AA / Others
13 февраля 2025 г.

Израильские военные нанесли авиаудар по сектору Газа в четверг, несмотря на действующее там перемирие.

В Израильской армии заявили, что целью удара стала пусковая установка, якобы использованная для запуска ракеты. По словам очевидцев, израильский дрон выпустил ракету по сельскохозяйственному участку к востоку от лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Газы. О пострадавших не сообщается.

Из Палестины пока не поступало официальных комментариев. Перемирие действует с 19 января, приостановив израильскую военную кампанию, которая унесла жизни более 48,2 тыс. человек, большинство из них — женщины и дети.

Глава израильской службы внутренней безопасности ШАБАК Ронен Бар в четверг предупредил о возможности новой военной эскалации, заявив, что силы остаются в состоянии повышенной готовности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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