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ОАЭ не нашли альтернатив плану Трампа по Газе
Посол ОАЭ в США заявил, что позиция Вашингтона по Газе «сложна», но он «не видит альтернативы»
ОАЭ не нашли альтернатив плану Трампа по Газе
Фото: Reuters / Others
13 февраля 2025 г.

Посол ОАЭ в Вашингтоне Юсеф аль-Отайба заявил, что не видит «альтернативы» предложению президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа.

Выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае в среду, дипломат признал, что позиция Вашингтона по Газе «сложна», но подчеркнул, что Абу-Даби постарается найти с США общие точки зрения.

Отвечая на вопрос о возможных альтернативах, аль-Отайба заявил: «Я действительно не вижу альтернативы тому, что предложено. Если у кого-то есть идеи, мы готовы их обсудить».

Во вторник Египет объявил о подготовке плана восстановления Газы без переселения её жителей. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси и король Иордании Абдалла II подчеркнули необходимость срочного начала реконструкции.

В среду президент ОАЭ Мухаммед бин Заид провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, во время которого подчеркнул важность достижения справедливого и всеобъемлющего мира на Ближнем Востоке на основе принципа двух государств.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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