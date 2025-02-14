Министерство финансов США включило в санкционный список главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Санкции были введены в соответствии с указом президента Дональда Трампа от 6 февраля. В опубликованном указе говорится, что суд «злоупотребил своей властью», выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Трамп напомнил, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и никогда не признавали юрисдикцию Гааги.

«Обе страны — процветающие демократии с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — говорится в документе.

Согласно указу, активы должностных лиц МУС в США будут заблокированы, сотрудникам суда и их семьям запрещен въезд в страну. Также запрещены любые пожертвования суду. Конкретные имена лиц, подпавших под санкции, пока не названы.

Международный уголовный суд в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Ордер был выдан по запросу прокурора Карима Хана.

Это не первый случай санкций США против Гааги. Во время первого срока Трамп вводил ограничения против прокурора Фату Бенсуды, расследовавшей военные преступления американских войск в Афганистане.