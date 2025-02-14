ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Трамп мстит прокурору Гааги за Израиль
Президент США Дональд Трамп ввел санкции против главного прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
Трамп мстит прокурору Гааги за Израиль
Карим Хан / Фото: Reuters
14 февраля 2025 г.

Министерство финансов США включило в санкционный список главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Санкции были введены в соответствии с указом президента Дональда Трампа от 6 февраля. В опубликованном указе говорится, что суд «злоупотребил своей властью», выдав ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Трамп напомнил, что США и Израиль не являются участниками Римского статута и никогда не признавали юрисдикцию Гааги.

«Обе страны — процветающие демократии с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — говорится в документе.

Согласно указу, активы должностных лиц МУС в США будут заблокированы, сотрудникам суда и их семьям запрещен въезд в страну. Также запрещены любые пожертвования суду. Конкретные имена лиц, подпавших под санкции, пока не названы.

Международный уголовный суд в ноябре 2024 года выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта, обвинив их в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Газе. Ордер был выдан по запросу прокурора Карима Хана.

Это не первый случай санкций США против Гааги. Во время первого срока Трамп вводил ограничения против прокурора Фату Бенсуды, расследовавшей военные преступления американских войск в Афганистане.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us