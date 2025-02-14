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Полсотни дронов атаковали Россию
Десятки украинских беспилотников атаковали российские регионы в ночь на пятницу, есть жертвы
Полсотни дронов атаковали Россию
Полсотни дронов атаковали Россию / Фото: Reuters
14 февраля 2025 г.

В ночь на пятницу российские регионы подверглись массированной атаке беспилотников. По данным Минобороны РФ, был уничтожен 41 дрон, всего сообщается о 50 запущенных аппаратах. Основные удары пришлись на Краснодарский край, Белгородскую и Тверскую области.

В Славянске-на-Кубани сбит один беспилотник, сообщает оперативный штаб региона. В этом городе расположен нефтеперерабатывающий завод, ранее уже становившийся целью атак. Телеграм-каналы пишут, что дрон мог быть направлен на НПЗ, но его сбили системы ПВО. Однако местные жители зафиксировали пожар недалеко от завода.

В Белгородской области сообщается о нескольких сбитых дронах. В селе Кукуевка Валуйского округа дрон сбросил взрывчатку на жилой дом, в результате чего погиб местный житель.

Также атака затронула Тверскую область. Источники ASTRA утверждают, что девять беспилотников долетели до нефтеперекачивающей станции «Андреаполь» в деревне Ерохино. По их данным, повреждены здание электрощитовой и операторная узла связи.

Накануне вечером аэропорт Сочи временно приостанавливал отправку и прием рейсов из-за угрозы атаки дронов.

Это уже не первая атака на российскую нефтяную инфраструктуру. Ранее удары наносились по Балтийской трубопроводной системе-2, а также объектам в Краснодарском крае.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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