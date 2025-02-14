Вашингтон готов ввести санкции и потенциально применить военную силу против Москвы, если президент России Владимир Путин не согласится на мирное соглашение, гарантирующее долгосрочную независимость Украины. Как передает WSJ, об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, возможность отправки американских войск в Украину в случае недобросовестного ведения переговоров Москвой остается «на столе», что резко контрастирует с более мягкой позицией министра обороны Пита Хегсета, который днем ранее намекнул на нежелание США задействовать военные силы.

«У нас есть экономические рычаги давления, и конечно же, есть военные рычаги», — заявил Вэнс о возможностях воздействия на Путина.

В интервью The Wall Street Journal, данном через несколько часов после заявления президента Трампа о начале переговоров с Путиным по прекращению войны в Украине, Вэнс отметил: «Я думаю, что из этого выйдет соглашение, которое шокирует многих людей».

Вэнс планирует выступить в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, где намерен призвать европейских лидеров к сотрудничеству с популистскими партиями. По его мнению, отказ работать с правыми партиями является подавлением свободы слова и демократии. «Это действительно касается цензуры и миграции, того страха, который есть у президента Трампа и у меня — европейские лидеры просто боятся собственного народа», — подчеркнул он.

Говоря об Украине, Вэнс отметил, что пока рано говорить о том, какая часть территории страны останется под российским контролем и какие гарантии безопасности США и западные союзники смогут предложить Киеву. Эти детали должны быть проработаны в ходе мирных переговоров.

«Существует множество формулировок и конфигураций, но мы действительно заботимся о суверенной независимости Украины», – заключил вице-президент.