Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник прибыл в Москву. Кадры его возвращения опубликовали РИА Новости и ТАСС.

На видео показано, как Винник выходит из самолета ВВС США с картонной коробкой в руках. Он рассказал, что до последнего момента не знал, куда его отправляют.

«Я благодарен президенту Владимиру Путину и всем, кто помог», — заявил Винник.

Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу ФБР. В США его обвиняли в администрировании BTC-e — одной из крупнейших криптобирж с суточным оборотом $66 млн. Американские власти утверждали, что он участвовал в отмывании от $4 до $9 млрд.

В 2020 году Винника экстрадировали во Францию, где его признали виновным в краже личных данных и вымогательстве, приговорив к пяти годам тюрьмы. В 2022 году он был передан в США, где ему грозил 50-летний срок.

Ранее был освобожден бывший сотрудник посольства США в Москве Марк Фогель, приговоренный в России к 14 годам строгого режима по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, опубликовавший официальное заявление Белого дома.

По словам Уолца, сделка по обмену «демонстрирует позитивный настрой со стороны России» и может стать шагом к завершению войны в Украине. Однако в заявлении не уточняется, кого именно США выдали России в рамках соглашения.

Последний крупный обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся в августе 2024 года.