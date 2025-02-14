ПОЛИТИКА
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Главаря PKK поймали в Стамбуле
Турецкие спецслужбы задержали Медени Алтундере, одного из руководителей французской ячейки террористической организации PKK/KCK
Главаря PKK поймали в Стамбуле
Медени Алтундере / Others
14 февраля 2025 г.

Национальная разведывательная организация (MİT) и управление безопасности Стамбула провели совместную операцию, в результате которой в Стамбуле был задержан Медени Алтундере, активный участник французской структуры террористической организации PKK/KCK.

По данным MİT, Алтундере, находившийся длительное время под наблюдением спецслужб, вел активную пропагандистскую деятельность в рамках французской ячейки организации.

Следствие установило, что подозреваемый принимал активное участие в акциях, мероприятиях и похоронах террористов PKK/KCK во Франции и Германии.

После задержания в ходе совместной операции MİT и полиции Стамбула Алтундере был доставлен в суд, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он находится в тюрьме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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