ПОЛИТИКА
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Момент, как армия Израиля наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине
На видео попал момент, как израильская армия наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине в ходе продолжающегося крупного наступления на севере оккупированного Западного берега, которое продолжается с 21 января. По последним данным, за это время погибли более 30 человек, около 40 тысяч палестинцев были вынуждены переселиться.
Момент, как армия Израиля наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине / Others
14 февраля 2025 г.
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