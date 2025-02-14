Момент, как армия Израиля наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине

На видео попал момент, как израильская армия наносит удар по палестинскому автомобилю в Дженине в ходе продолжающегося крупного наступления на севере оккупированного Западного берега, которое продолжается с 21 января. По последним данным, за это время погибли более 30 человек, около 40 тысяч палестинцев были вынуждены переселиться.