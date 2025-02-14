ПОЛИТИКА
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Трамп хочет сократить ядерный запас
Президент предложит Китаю и России урезать военные расходы как минимум вдвое
Трамп хочет сократить ядерный запас
фото: Reuters / Reuters
14 февраля 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует встретиться с лидерами Китая и России, чтобы обсудить радикальное сокращение оборонных бюджетов. Он хочет убедить Пекин и Москву урезать на 50% расходы на армию и добиться их обязательств по ядерному разоружению.

«Мы тратим огромные деньги, которые могли бы пойти на более полезные вещи», — заявил Трамп в Овальном кабинете.

По его словам, США, Китай и Россия ежегодно выделяют почти триллион долларов на оборону, и это неоправданные траты. Он утверждает, что Си Цзиньпин и Владимир Путин уже согласны с его позицией и готовы к переговорам.

Трамп подчеркнул: обсуждать военные расходы можно будет только после «урегулирования» конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине. Он утверждает, что уже говорил с Путиным о ядерном разоружении, и тот поддержал идею «в очень больших масштабах».

«У нас уже слишком много ядерных ракет. Мы можем уничтожить мир 50 или даже 100 раз. И при этом продолжаем их производить», — возмутился Трамп.

Он предупредил: если ядерное оружие будет применено, последствия станут катастрофическими.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет $850 млрд, из них $61 млрд выделено на авиацию, $48 млрд — на флот, $13 млрд — на сухопутные войска. Трамп предлагает изменить подход, который годами определял политику США, считавших Китай и Россию главными угрозами.

Его инициатива вызвала тревогу в Европе и Украине. Киев и союзники опасаются, что без их участия судьба конфликта будет решаться за их спиной. Особенно настораживает сближение Трампа с Путиным: он подтвердил, что встретится с ним в Саудовской Аравии для обсуждения украинского вопроса. Киев туда пока не приглашали.

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