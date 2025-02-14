Дональд Трамп заявил, что Украина примет участие в переговорах с Россией. Утверждения о том, что Вашингтон якобы игнорирует украинские интересы, не соответствуют действительности, подчеркнул президент. Киев же считает диалог с Москвой преждевременным, отмечает агентство Reuters.

Президент США уточнил: Украина будет за столом переговоров. Он заверил, что Владимир Путин хочет мира и не против мирного урегулирования конфликта. Потому уже 14 февраля в Мюнхене состоится встреча делегатов США и России.

Кремль воспринял инициативу Трампа положительно и подтвердил свое участие. Пока неизвестно, на каком уровне будет представлена Россия: вряд ли глава МИД РФ Сергей Лавров объявится в Германии — ему запрещен въезд на территорию ЕС.

Украина также приглашена на переговоры. Но в Киеве не планируют начинать диалог с Москвой так скоро, пишет издание. Советник Владимира Зеленского заявил: сначала нужно выработать общую позицию с Западом.

Трамп также намекнул на встречу РФ и Украины в Саудовской Аравии. Там обсудят возможное перемирие и условия украинского присутствия в НАТО. Госсекретарь США Марко Рубио призвал к «решительной дипломатии» в разговоре с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и отметил: не стоит отвергать предложения Вашингтона.

Рынки отреагировали на заявления Трампа мгновенным ростом. Российские активы выросли, украинские облигации подорожали. Это первые серьезные переговоры (или хотя бы намек на них) с лета 2022 года — тогда при посредничестве Анкары проходили переговоры РФ и Украины о провозе зерна из черноморских портов.

Но Киев и НАТО обеспокоены решением Трампа. В ЕС заявили: без Украины мир невозможен. Глава дипломатии ЕС Кайя Каллас назвала возможные уступки Москве «грязной сделкой».

Трамп же без оглядки на Брюссель впервые за два года поговорил с Путиным. Затем обсудил ситуацию с Зеленским. Он уверен: оба лидера хотят мира.

Впрочем, американский лидер дал понять: Украина не вернется к границам 2014 года. Вступление в НАТО тоже под вопросом.