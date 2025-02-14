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Война в Газе разрушила детские жизни
Дети в секторе Газа находятся в критической ситуации, заявили в ЮНИСЕФ. По данным организации, война унесла жизни как минимум 14 500 детей
Война в Газе разрушила детские жизни
Дети Газы / Фото: Reuters
14 февраля 2025 г.

Детям в секторе Газа необходима срочная и жизненно важная помощь, заявили в ЮНИСЕФ. В организации подчеркнули, что война разрушила их жизни: по меньшей мере 14 500 детей погибли, тысячи получили ранения. Почти каждый ребенок стал вынужденным переселенцем.

«Обстрелы и бомбардировки не обошли стороной ни одного ребенка. Их семьи разлучены, дома разрушены, безопасность потеряна», — говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

В организации отметили, что прекращение огня — важный шаг, но оно не остановит страдания детей. Чтобы им помочь, необходимо расширить гуманитарные поставки и обеспечить безопасный и неограниченный доступ для гуманитарных организаций.

«Трудностей с доставкой помощи в Газу много. Причин для упорства еще больше», — заявили в ЮНИСЕФ, подчеркнув, что мобилизуют ресурсы для масштабного реагирования на гуманитарный кризис.

Накануне израильские военные нанесли авиаудар по сектору Газа, несмотря на действующее там перемирие.

В Израильской армии заявили, что целью удара стала пусковая установка, якобы использованная для запуска ракеты. По словам очевидцев, израильский дрон выпустил ракету по сельскохозяйственному участку к востоку от лагеря беженцев Бурейдж в центральной части Газы.

Глава израильской службы внутренней безопасности ШАБАК Ронен Бар в четверг предупредил о возможности новой военной эскалации, заявив, что силы остаются в состоянии повышенной готовности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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