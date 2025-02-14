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Президент Эрдоган пригрозил террористам «могилой с оружием»
Турецкий президент обсуждал с новым лидером Сирии борьбу с терроризмом и будущее региона, а также вновь напомнил о готовности страны к решительным действиям
Президент Эрдоган пригрозил террористам «могилой с оружием»
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: Reuters / Others
14 февраля 2025 г.

Террористические организации должны понять, что им нет места в Сирии. Я это подчеркиваю. В противном случае мы не поколеблемся действовать, чтобы донести до них эту реальность. Об этом после возвращения из турне по Малайзии, Индонезии и Пакистану заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства рассказал журналистам о недавней встрече с сирийским лидером Ахмедом аш-Шарой. В центре внимания оказался вопрос борьбы с PKK и будущее Сирии.

Эрдоган подчеркнул важность контроля сирийским правительством всей территории страны для обеспечения единства и стабильности. Особое внимание было уделено 911-километровой границе между странами, требующей защиты с обеих сторон.

По его словам, ситуация в Сирии становится более ясной, а решение проблем упрощается благодаря диалогу с нынешним руководством. «Либо они прислушаются к этому голосу, либо мы похороним их вместе с оружием, которое они не сложили», — предупредил Эрдоган.

Президент Турции отметил полное доверие и сотрудничество с сирийским руководством, что способствует ускорению процессов урегулирования. Он подчеркнул, что Турция не допустит промедления в решении вопроса безопасности и не позволит террористическим организациям закрепиться на севере Сирии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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