ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Зеленский о «позитиве» в общении с Трампом
Президент Украины рассказал о телефонном разговоре с президентом США, затронув темы северокорейских военных и перспектив мирного урегулирования
Зеленский о «позитиве» в общении с Трампом
Владимир Зеленский / Фото: AP / Others
14 февраля 2025 г.

Беседа с президентом США Дональдом Трампом была «действительно хорошей» и позитивной. Об этом украинский лидер заявил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказывая о телефонном разговоре, состоявшемся в среду.

«Мы слышим друг друга. Мы говорили очень позитивно. Это была действительно хорошая беседа», — отметил Зеленский.

Особое внимание в разговоре было уделено присутствию северокорейских военных на российской стороне. По словам Зеленского, в Курском направлении ожидается переброска 2-2,5 тыс. военнослужащих из КНДР. Он также сообщил о значительных потерях среди северокорейского контингента — более 4 тыс. человек из ранее направленных 11 тыс.

Президент Украины заявил о готовности к переговорам по широкому кругу вопросов, включая гарантии безопасности и членство в НАТО. При этом он подчеркнул важность действий в рамках международного права.

В ходе конференции министр обороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с позицией Трампа о нецелесообразности вступления Украины в НАТО и территориальных уступках. Он также подчеркнул необходимость участия европейских стран в любых мирных переговорах.

Зеленский также подтвердил передачу американской стороне проекта соглашения о доступе США к украинским месторождениям редкоземельных металлов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us