Беседа с президентом США Дональдом Трампом была «действительно хорошей» и позитивной. Об этом украинский лидер заявил в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказывая о телефонном разговоре, состоявшемся в среду.

«Мы слышим друг друга. Мы говорили очень позитивно. Это была действительно хорошая беседа», — отметил Зеленский.

Особое внимание в разговоре было уделено присутствию северокорейских военных на российской стороне. По словам Зеленского, в Курском направлении ожидается переброска 2-2,5 тыс. военнослужащих из КНДР. Он также сообщил о значительных потерях среди северокорейского контингента — более 4 тыс. человек из ранее направленных 11 тыс.

Президент Украины заявил о готовности к переговорам по широкому кругу вопросов, включая гарантии безопасности и членство в НАТО. При этом он подчеркнул важность действий в рамках международного права.

В ходе конференции министр обороны Германии Борис Писториус выразил несогласие с позицией Трампа о нецелесообразности вступления Украины в НАТО и территориальных уступках. Он также подчеркнул необходимость участия европейских стран в любых мирных переговорах.

Зеленский также подтвердил передачу американской стороне проекта соглашения о доступе США к украинским месторождениям редкоземельных металлов.