Специальный посланник президента США Кит Келлог подчеркнул, что для урегулирования конфликта России и Украины их лидеры должны провести прямые переговоры. Он дал понять, что нынешняя позиция Москвы и Киева, исключающая возможность диалога, не будет работать.

«Так это не работает. Обеим сторонам придется от чего-то отказаться», – заявил Келлог в интервью Tagesschau.

Ранее в Кремле неоднократно ставили под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского после завершения его пятилетнего срока в мае 2024 года, в то время как в Украине считают, что во время войны он продолжает оставаться главой государства. Кроме того, Москва ссылалась на указ Зеленского 2022 года, запрещающий вести переговоры с Путиным.

В январе российский президент Владимир Путин заявил, что если Зеленский решит участвовать в мирных переговорах, то Москва назначит представителей для ведения диалога.

Однако после телефонных переговоров Путина и Зеленского с Дональдом Трампом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что главным переговорщиком для Москвы будет Вашингтон, а Киев «так или иначе будет вовлечен в процесс».

Келлог опроверг предположения, что Трамп намерен обсуждать украинский конфликт только с Путиным. Он заявил, что участие всех сторон — России, Украины и США — необходимо для достижения мира.