ПОЛИТИКА
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Бельгия: столкновения на протестах против пенсионной реформы
Десятки тысяч человек вышли на улицы Брюсселя против пенсионной реформы и планируемых сокращений в сфере госуслуг. Забастовка, рассчитанная на несколько дней, полностью остановила авиасообщение в стране. По оценкам местных властей, в протестах приняли участие около 60 тысяч человек. В ходе демонстраций некоторые протестующие начали бросать предметы в сотрудников правоохранительных органов, после чего полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Несколько человек задержаны.
Бельгия: столкновения на протестах против пенсионной реформы / Others
14 февраля 2025 г.
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