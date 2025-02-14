Бельгия: столкновения на протестах против пенсионной реформы

Десятки тысяч человек вышли на улицы Брюсселя против пенсионной реформы и планируемых сокращений в сфере госуслуг. Забастовка, рассчитанная на несколько дней, полностью остановила авиасообщение в стране. По оценкам местных властей, в протестах приняли участие около 60 тысяч человек. В ходе демонстраций некоторые протестующие начали бросать предметы в сотрудников правоохранительных органов, после чего полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. Несколько человек задержаны.