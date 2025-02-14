Министр обороны США Пит Хегсет выступил с противоречивыми заявлениями, которые могут сигнализировать о подготовке к изменению американской политики в отношении конфликта в Украине и присутствия США в Европе.

С одной стороны, он высоко оценил достижения в противостоянии России: «Благодаря храбрости украинцев и союзников, особенно в начале войны, удалось сдержать и победить Владимира Путина в достижении того, чего он хотел – захвата всей Украины».

При этом Хегсет признал, что президент России Владимир Путин «в любом случае объявит о победе», но подчеркнул, что реальное «укрепление» позиций России будет зависеть от реакции НАТО.

«Если ответ НАТО на ситуацию будет заключаться в реальном наращивании возможностей, реальном увеличении вложений и расходов, чтобы мыслить больше как Польша, больше как страны Балтии, которые ближе к угрозе... тогда я не думаю, что Путин будет воодушевлен этим исходом», – заявил министр.

Однако наиболее тревожным для европейцев сигналом стало его заявление в Варшаве о будущем американского военного присутствия в Европе. «Сейчас самое время инвестировать, потому что нельзя исходить из предположения, что присутствие Америки будет длиться вечно», – подчеркнул Хегсет.

По его словам, хотя Вашингтон признает важность американских войск в Европе как сдерживающего фактора и элемента единства альянса, будущее зависит от американских потребностей и способности Европы «активизироваться».

Эти заявления прозвучали на фоне растущих опасений европейских союзников о возможном изменении курса США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Очевидно, что нынешняя администрация начинает готовить почву для потенциального пересмотра американских обязательств в Европе.