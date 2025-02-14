Франция предложила план ускоренного вывода израильских войск из Ливана. Он предусматривает замену израильтян миротворцами ООН, включая французский контингент. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Израильское государственное радио ранее сообщило, что США дали разрешение на «долгосрочное» присутствие израильских войск в Южном Ливане. Источники Reuters утверждают, что Израиль добивается продления установленного на 18 февраля срока полного вывода своих сил. По данным арабских изданий, Тель-Авив хочет оккупировать южный Ливан, как это было с 1986 по 2006 годы.

Согласно соглашению о перемирии, заключенному при посредничестве США в ноябре, израильская армия должна была покинуть южный Ливан в течение 60 дней, прекратив наземную операцию против боевиков «Хезболлы», которая началась в октябре. В свою очередь, бойцы группировки обязались покинуть этот регион, а ливанская армия — разместить там свои подразделения.

«Мы разработали предложение, которое может удовлетворить ожидания Израиля в сфере безопасности, учитывая его планы остаться в отдельных точках на Голубой линии», — заявил Барро журналистам после конференции по Сирии в Париже.

По его словам, план предусматривает замену израильских войск миротворцами Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), включая французский контингент, и ООН уже поддержала эту инициативу. Однако в Тель-Авиве пока никак не прокомментировали план Парижа, который может помешать оккупации Южного Ливана.

«Теперь наша задача — убедить Израиль в том, что этот вариант позволит полностью и окончательно вывести его войска», — подчеркнул Барро.

Ранее срок вывода войск уже был перенесен с 26 января на 18 февраля. Ливанский чиновник и иностранный дипломат в Бейруте сообщили Reuters, что Израиль теперь просит продлить присутствие своих войск в пяти точках на юге Ливана еще на 10 дней.