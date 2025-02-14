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Франция выгонит израильтян из Ливана?
Париж предложил план ускоренного вывода израильских войск с ливанской территории, чтобы не дать Тель-Авиву оккупировать юг Ливана
Франция выгонит израильтян из Ливана?
фото: Reuters / Reuters
14 февраля 2025 г.

Франция предложила план ускоренного вывода израильских войск из Ливана. Он предусматривает замену израильтян миротворцами ООН, включая французский контингент. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Израильское государственное радио ранее сообщило, что США дали разрешение на «долгосрочное» присутствие израильских войск в Южном Ливане. Источники Reuters утверждают, что Израиль добивается продления установленного на 18 февраля срока полного вывода своих сил. По данным арабских изданий, Тель-Авив хочет оккупировать южный Ливан, как это было с 1986 по 2006 годы.

Согласно соглашению о перемирии, заключенному при посредничестве США в ноябре, израильская армия должна была покинуть южный Ливан в течение 60 дней, прекратив наземную операцию против боевиков «Хезболлы», которая началась в октябре. В свою очередь, бойцы группировки обязались покинуть этот регион, а ливанская армия — разместить там свои подразделения.

«Мы разработали предложение, которое может удовлетворить ожидания Израиля в сфере безопасности, учитывая его планы остаться в отдельных точках на Голубой линии», — заявил Барро журналистам после конференции по Сирии в Париже.

По его словам, план предусматривает замену израильских войск миротворцами Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL), включая французский контингент, и ООН уже поддержала эту инициативу. Однако в Тель-Авиве пока никак не прокомментировали план Парижа, который может помешать оккупации Южного Ливана.

«Теперь наша задача — убедить Израиль в том, что этот вариант позволит полностью и окончательно вывести его войска», — подчеркнул Барро.

Ранее срок вывода войск уже был перенесен с 26 января на 18 февраля. Ливанский чиновник и иностранный дипломат в Бейруте сообщили Reuters, что Израиль теперь просит продлить присутствие своих войск в пяти точках на юге Ливана еще на 10 дней.

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