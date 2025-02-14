ПОЛИТИКА
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В Чили горбатый кит проглотил каякера
В Чили горбатый кит проглотил каякера, но выплюнул его через несколько секунд. Молодой человек плавал с отцом на каяке в водах Байя-Эль-Агила. Пролив Магеллана является одной из главных туристических достопримечательностей Чилийской Патагонии. Момент нападения кита снял на видео отец мужчины. Пострадавшему удалось избежать каких-либо травм. В соцсетях пользователи уже назвали этот случай настоящим чудом.
В Чили горбатый кит проглотил каякера / Others
14 февраля 2025 г.
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