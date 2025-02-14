В Чили горбатый кит проглотил каякера

В Чили горбатый кит проглотил каякера, но выплюнул его через несколько секунд. Молодой человек плавал с отцом на каяке в водах Байя-Эль-Агила. Пролив Магеллана является одной из главных туристических достопримечательностей Чилийской Патагонии. Момент нападения кита снял на видео отец мужчины. Пострадавшему удалось избежать каких-либо травм. В соцсетях пользователи уже назвали этот случай настоящим чудом.