Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в январе выросли на $900 млн по сравнению с декабрем, достигнув $15,8 млрд, несмотря на западные санкции против теневого флота и танкеров. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МАЭ). Рост доходов объясняется увеличением цен на нефть и стабильными объемами экспорта. МАЭ отмечает: в январе вся российская нефть продавалась выше установленного Западом потолка в $60 за баррель. Это свидетельствует о неэффективности санкционного давления.

США в начале января ввели самый масштабный пакет санкций против российских нефтяных компаний и танкеров, перевозящих нефть. Часть ограничений вступит в силу в феврале и марте. Однако, как отмечает МАЭ, санкции пока не оказали значительного влияния на мировые поставки нефти и, в частности, на российский экспорт в Китай и Индию. Американские санкции затронули суда, которые в 2024 году перевозили 1,5 млн баррелей российской нефти и 200 тыс. баррелей нефтепродуктов в сутки. Несмотря на это, Москва уже нашла новые способы обхода ограничений, говорится в отчете.

Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в январе остался на уровне декабря — около 7,4 млн баррелей в сутки. Производство увеличилось на 100 тыс. баррелей, до 9,2 млн баррелей в сутки, что превышает квоту ОПЕК+ (8,98 млн).

В 2025 году добыча нефти в России, по прогнозам, составит 9,25 млн баррелей в сутки, что лишь на 150 тыс. меньше текущего уровня.

Дополнительную поддержку экспорту оказало снижение внутреннего потребления топлива — как отмечает МАЭ, это во многом произошло из-за атак украинских дронов на российские НПЗ. Агентство снизило прогноз по переработке нефти в России в первом квартале на 170 тыс. баррелей в сутки.

По данным Reuters, Россия может сократить добычу нефти в ближайшие месяцы из-за санкционных ограничений на флот и ударов по нефтеперерабатывающим заводам. Однако на данный момент экспорт остается стабильным.