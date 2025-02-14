В Германии 14 февраля стартовала ежегодная Мюнхенская конференцию по безопасности. Одна и главных тем — война в Украине. Нынешнюю встречу точно можно назвать одной из самых обсуждаемых. Причиной стали телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В ЕС заподозрили главу Белого дома в желании выстроить диалог с Кремлем без участия Брюсселя и Киева. Но перед началом конференции спецпредставитель Трампа Кит Келлог развеял эти опасения: «Для нас понятно, что три стороны должны говорить друг с другом, особенно оба главных героя, россияне и украинцы, они должны сесть и поговорить».

Интереса мероприятию добавило заявление Трампа о том, что американские чиновники встретятся с представителями России и Украины. Если он ничего не перепутал, то это будет первая встреча официальных лиц Москвы и Киева с 2022 года, отмечает проект Faridaily.

Однако официально российская сторона не заявлена в списке участников, а делегация Украины опровергла анонсированную встречу: «За пустым столом с россиянами не встречаются. Сейчас на столе ничего нет. Разговора с россиянами в Мюнхене не предвидится».

Одно из важных событий для Киева — встреча Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса. Накануне американский политик сделал ряд неожиданных заявлений. Он допустил отправку войск в Украину в случае провала переговоров с Россией. А глава Пентагона Пит Хегсет не исключил передачу стране ядерного оружия, если такое решение примет президент.

Кремль внимательно следил за высказываниями Вашингтона и уже потребовал дополнительных разъяснений.

Главные ожидания от Мюнхенской конференции по безопасности TRT на русском высказал известный украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко:

— Встречи России и Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности точно не будет. Но будут переговоры между украинским руководством и представителями администрации Трампа. То есть Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также с участием госсекретаря США и министра обороны.

Но необходимо также понимать, что речь идет лишь о конференции, а это не тот формат мероприятия, на котором принимаются какие-либо решения.

— Какие главные темы могут быть затронуты?

— Можно ожидать обсуждений следующих тем: переговорный процесс и потенциальные условия завершения войны, также стороны затронут тему с США по стратегическим ресурсам. У украинской стороны есть возражения к американскому проекту, поэтому документ необходимо согласовать.

С европейскими партнерами Украина будет обсуждать выработку совместной позиции на будущих мирных переговорах, в том числе каким образом продвигать в них участие Европы.

Это то, что может происходить в Мюнхене. У меня нет никаких апокалиптических ожиданий по поводу этой конференции.

— Как звонок Трампа Зеленскому и Путину может повлиять на ход переговоров?

— На самом деле ни Трамп, ни новый министр обороны Пит Хегсет не сказали ничего нового. Давно было известно, что администрация Трампа выступает против членства Украины в НАТО. Как и то, что США будет предлагать прекращение огня по линии фронта, то есть часть территории Украины останется под оккупацией России.

Заявление о том, что якобы США начали переговоры без Украины, не соответствует действительности. Есть параллельные переговоры с Украиной и отдельно с Россией. То, что Трамп позвонил Зеленскому сразу после разговора с Путиным, как раз опровергает эти подозрения.

Кроме того, если бы с Украиной не надо было вести переговоры, то зачем тогда встречаться в Мюнхене и обсуждать условия завершения войны.

— Откуда появилось такое беспокойство в ЕС?

— Я считаю, что это выброс эмоций. Причем на Западе отреагировали более эмоционально и в более катастрофическом стиле, чем в Украине. В Киеве тоже есть переживания, поскольку Трамп положительно оценил разговор с Путиным. И он верит, что Кремль готов завершить войну. Но катастрофических ожиданий после их общения в стране не появилось.

Мне показалось, что многие западные журналисты столкнулись с психическим феноменом и выдали собственные страхи за реальность. И, конечно, это желание создать сенсацию.

Хотя даже сам звонок Трампа Путину был ожидаемым и анонсировался. Все понимали, что рано или поздно телефонный разговор будет, а после него и встреча.

Но произошел эффект разорвавшейся бомбы, и наружу вышли какие-то апокалиптические страхи и ожидания. Я, честно говоря, очень удивлен такой реакции, потому что она неадекватна и не соответствует реальной ситуации.

— Для Украины после разговора Путина и Трампа не появилось никаких новых вызовов?

— Риски, безусловно, есть. Путин будет обрабатывать Трампа психологически. Он попытается склонить его к российским условиям завершения войны. Но и в команде Трампа это понимают.

Есть риск импульсивных действий Трампа. Но принципиальная позиция Киева эту проблему нивелирует, а именно: сотрудничество и совместная жесткая позиция Украины и ЕС по будущим переговорам.

— Стоит ли ждать сенсаций от нынешней Мюнхенской конференции?

— На самом деле я не помню такого ажиотажа перед конференцией, как это происходит сегодня. Нынешний Мюнхен очень важен с точки зрения выработки подходов и дальнейших действий.

Встреча также важна для европейцев, чтобы понять, как действовать по отношению к администрации Трампа, к ее экстравагантным идеям и агрессивному стилю самого американского президента.

Первые комментарии Джей Ди Вэнса удивили. В прошлом году он выступал с критикой по отношению к Киеву. А сейчас он сказал, что не исключено направление американских войск в Украину.

Безусловно, какие-то сенсации и неожиданные заявления могут быть. Просто не стоит ожидать конкретных решений. Потому что решения принимаются во время официальных двусторонних переговоров и либо многосторонних переговоров, но не на таких конференциях. На таких мероприятиях вырабатываются исключительно подходы к будущим решениям.