Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел первую встречу со спецпосланником США по российско-украинской войне Китом Келлогом. Она состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам украинского чиновника, основное внимание уделялось координации совместных усилий для достижения «справедливого и устойчивого мира». Ермак подчеркнул, что обсуждались дальнейшие шаги по поддержке Украины, отметив, что это вопрос безопасности не только для его страны, но и для всей Европы. Он отметил, что помощь Украине сегодня обходится значительно дешевле, чем гипотетическое противостояние усиленной России в будущем.

Стороны также говорили о подготовке встреч на высшем уровне и визите Келлога в Киев. Ранее Келлог заявил в Мюнхене, что между лидерами РФ и Украины необходимы прямые переговоры, подчеркнув, что стороны должны пойти на уступки и не отказываться от диалога.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский должен был встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, однако встреча была отложена, так как Вашингтон запросил дополнительное время для работы над проектом меморандума о партнерстве, сообщила «Украинская правда».

В начале февраля агентство Bloomberg сообщало, что спецпредставитель Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен озвучить американский план урегулирования конфликта на Мюнхенской конференции. Однако сам Келлог опроверг эти ожидания, подчеркнув, что объявление инициативы возьмет на себя сам Трамп — и позже.

Накануне начала форума в Мюнхене Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего заявил, что достиг предварительной договоренности о начале мирных переговоров. Кроме того, общаясь с прессой в Овальном кабинете в тот же день, Трамп заявил, что в Мюнхене может состояться первая встреча представителей Киева, Москвы и Вашингтона, не называя конкретных имен.