Неприятный осадок

Скандал в бундестаге из-за инициативы лидера ХДС по ограничению нелегальной миграции, которую поддержали крайне правые из «Альтернативы для Германии», заметно подкосил позиции партии в преддверии досрочных парламентских выборов в ФРГ, назначенных на 23 февраля.

Лидера консерваторов Фридриха Мерца обвиняют в том, что он позаимствовал риторику у ультраправых, а также заручился их поддержкой для того, чтобы протолкнуть законопроект об ужесточении миграционного законодательства.

Предложение включало в себя пять ключевых пунктов: введение постоянного пограничного контроля, возможность отказа в убежище прямо на границе, задержание мигрантов, которые обязаны покинуть страну, а также расширение полномочий спецслужб и усиление системы видеонаблюдения.

Поводом для инициативы Мерца стало нападение в Ашаффенбурге 22 января. 28-летний афганец, которому ранее отказали в убежище, напал на группу детей в парке. Погибли два человека, включая двухлетнего ребенка. В результате в стране вновь подняли вопрос о нелегальной миграции.

В 2024 году Германия уже ввела временный пограничный контроль на всех внутренних границах, что вызвало недовольство соседей, особенно Польши. Теперь блок ХДС/ХСС сделал борьбу с нелегальной миграцией ключевым пунктом своей предвыборной программы.

Инициатива Мерца в итоге провалилась в бундестаге, однако у немцев остался неприятный осадок.

Это первый случай, когда консерваторы открыто пошли на сотрудничество с АдГ, которую многие считают экстремистской. После Второй мировой войны в Германии сложился негласный консенсус: с крайне правыми, известными своей жесткой антимигрантской и националистической риторикой, сотрудничать нельзя. Теперь этот принцип нарушен.

У штаб-квартиры ХДС в Берлине собрались сотни протестующих, возмущенных сближением консерваторов с ультраправыми. В АдГ, напротив, ликовали, называя это «историческим моментом».

Действующий канцлер Олаф Шольц резко осудил инициативу Мерца, подчеркнув, что право на убежище — это основа правовой системы Германии, которую нельзя подрывать. По его мнению, ни один канцлер в истории Германии не пошел бы на такое: ни Конрад Аденауэр, ни Вилли Брандт, ни Гельмут Шмидт, ни Гельмут Коль, ни Ангела Меркель.

От экс-главы немецкого правительства главе ХДС досталось больше всего. Ангела Меркель, которая обычно предпочитала держаться в тени, неожиданно активно включилась в дискуссию. Она резко раскритиковала Мерца за его предложения и за то, что он поставил под сомнение миграционную политику, которую она проводила с 2015 года.

По ее словам, нынешний лидер консерваторов фактически «совершил разворот». Бывшая глава немецкого правительства также подчеркнула, что между основными партиями и АдГ «никогда не должно быть никакой связи».

Фридрих Мерц, ставший лидером ХДС в декабре 2021 года, всегда выступал против так называемой политики открытых дверей Ангелы Меркель, в рамках которой в 2015 году в Германию въехало около миллиона мигрантов. Глава консерваторов заявлял, что «нельзя допустить, чтобы это когда-либо повторилось».

Меркель ранее блокировала приход Мерца к власти в ХДС, а также в своих недавно опубликованных мемуарах рассказала, что разглядела в политике «безусловное желание обладать властью».

За недавнюю критику Ангелы Меркель в адрес Мерца ее похвалили соперники ХДС из Социал-демократической партии Германии, подчеркнув, что бывший канцлер напомнила нынешнему лидеру консерваторов «о его политической ответственности».

Немецкие СМИ назвали ее выступление «ударом в спину» Мерцу, который сейчас является кандидатом в канцлеры от блока ХДС/ХСС.

Начало новой эры

Эксперты говорят о начале новой эры в немецкой политике. Старший научный сотрудник ИНИОН РАН и Института Европы РАН Светлана Погорельская отмечает, что политический истеблишмент ФРГ изо всех сил пытался вытеснить АдГ из системы.

«Но эта партия получила добро из США. Произошедшее — снятие еще одного табу старой политической культуры Германии. Это первый опыт, когда партия, считающая себя центристской (ХДС/ХСС), приняла голоса правых сил, которые еще совсем недавно были демонизированы и изолированы», — считает политолог.

Старший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Артем Соколов полагает, что Фридрих Мерц может заявлять о перехвате повестки у правых популистов

«Голоса от АдГ есть, признания ее полноценной партией — нет. Однако сама ситуация, когда от голосов АдГ зависит принятие решения на федеральном уровне, для немецкой политики новая», — считает германист.

По его мнению, такой расклад слабо сочетается с повсеместной демонизацией партии и ее сторонников. «Альтернативе» уже удавалось влиять на процесс принятия решений на местном уровне. Но маневры в бундестаге казались далекой перспективой. Внезапно время сжалось, и АдГ получила свой долгожданный приз», — подытожил германист.

Расклад в преддверии выборов

Внутриполитические разборки продолжаются не только в ХДС, но и в рядах Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Немецкие СМИ сообщили о недовольстве руководства партии низкими рейтингами в опросах. Это связывают с непопулярностью действующего канцлера Олафа Шольца.

По слухам, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль даже рассматривал возможность продвижения министра обороны Бориса Писториуса в качестве будущего кандидата в канцлеры. Хотя сам Клингбайль публично отрицает такие планы.

Согласно последним данным, на фоне скандала с участием Мерца и АдГ, а также критики лидера консерваторов со стороны Ангелы Меркель позиции ХДС/ХСС немного ослабли, сейчас за блок проголосовали бы 29% избирателей, на втором месте АдГ с 22%, на третьем — СДПГ с 18%. «Зеленые», у которых еще недавно было 15%, теперь опустились до 12%. Левая партия и «Альянс Сары Вагенкнехт» набирают по 6%, а Свободная демократическая партия (СвДП) вообще рискует не пройти в бундестаг.

Скорее всего, ключевую роль в формировании будущей коалиции сыграют три малые партии: СвДП, «Альянс Сары Вагенкнехт» и Левая партия. От того, пройдут ли они в бундестаг, будут зависеть состав и программа новой правительственной коалиции.