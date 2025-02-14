Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что главная угроза для Евросоюза исходит «изнутри», а не от таких внешних игроков, как Россия или Китай. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, он отметил также, что Европа отступает от своих фундаментальных ценностей.

«Меня больше всего беспокоит не Россия, не Китай и не другие внешние силы. Больше всего меня тревожит угроза изнутри — отход Европы от ее основополагающих принципов», — подчеркнул Вэнс.

В качестве примера он привел Румынию, где конституционный суд отменил результаты президентских выборов, сославшись на вмешательство России. По его словам, это свидетельствует о демократическом регрессе в Европе. Ранее в интервью WSJ он также раскритиковал европейскую бюрократию за ситуацию в Румынии, сказав: «Если вашу демократию можно подорвать рекламой в соцсетях за $200 тыс. долларов, то вам стоит задуматься о том, насколько прочна ваша власть или насколько хорошо вы понимаете, чего хотят люди».

Вэнс указал на угрозу свободе слова, отметив, что в европейских странах граждане все чаще сталкиваются с ограничениями в выражении своих взглядов. «Свобода слова в Европе находится под ударом. Ирония в том, что призывы к цензуре звучат не только из Европы, но и из моей собственной страны», — заявил он.

«В городе новый шериф. Мы под лидерством Дональда Трампа можем не соглашаться с вашими взглядами, но будем бороться за ваше право высказывать их в общественном пространстве», — подытожил Вэнс.

Ожидается, что в пятницу вице-президент США также встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для переговоров, которые, как надеются многие наблюдатели, прольют хотя бы некоторый свет на концепцию Трампа по урегулированию российско-украинской войны.