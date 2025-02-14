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Россия арестовала гражданина США с марихуаной в мармеладе
В московском аэропорту Внуково был задержан 28-летний гражданин США — ему вменяют контрабанду наркотиков
Россия арестовала гражданина США с марихуаной в мармеладе
Фото: vnukovo.ru / Others
14 февраля 2025 г.

Федеральная таможенная служба России заявила о задержании 28-летнего гражданина США. В его багаже, по утверждению ведомства, обнаружили мармелад с содержанием каннабиса, сообщает агентство «Интерфакс».

По данным агентства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о «контрабанде наркотиков в значительном размере».

Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники в силовых структурах, ранее сообщал, что гражданин США, названный как К. Байерс, был задержан по прибытии в московский аэропорт Внуково. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на этой неделе Россия передала США осужденного в 2021 году Марка Фогеля, которому также вменяли попытку ввоза наркотиков. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима по статье о контрабанде и хранении нелегальных психоактивных веществ.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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