Саудовская Аравия приветствовала состоявшийся 12 февраля телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. В заявлении МИД Саудовской Аравии подчеркивается, что Эр-Рияд «подтверждает свою готовность принять встречу» лидеров и продолжает усилия по достижению «долговременного мира между Россией и Украиной».

В ведомстве отметили, что за последние три года королевство неоднократно выступало посредником в урегулировании конфликта, организуя переговоры и международные встречи.

Трамп сообщил, что в ходе разговора с Путиным они договорились «немедленно» начать переговоры о прекращении войны в Украине. Позже он также провел беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В Белом доме заявили, что Вашингтон готов сыграть ключевую роль в переговорах, но их формат и участие других стран пока обсуждаются.

Американский лидер допустил, что встреча с Путиным может состояться «в ближайшем будущем». Кремль, однако, заявил, что на подготовку саммита может уйти несколько месяцев. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что пока конкретных договоренностей о параметрах встречи нет, однако Москва также, как и Вашингтон, не исключает Эр-Рияд в качестве места ее проведения.