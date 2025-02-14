ПОЛИТИКА
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Мюнхенская дипломатия министра Фидана
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретился и провел беседы с коллегами из США, Великобритании и Германии на полях Мюнхенской конференции по безопасности
Мюнхенская дипломатия министра Фидана
Фото: TRT Haber / Others
14 февраля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в пятницу встретился с госсекретарем США Марко Рубио на полях 61-й Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе первой личной встречи обсуждались ситуация в Сирии, секторе Газа и перспективы мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Фидан представил турецкое видение возможных шагов, которые страны региона могут предпринять в борьбе с террористической группировкой ДАЕШ. Он также подчеркнул необходимость установления постоянного перемирия в Газе и заявил, что урегулирование израильско-палестинского конфликта является ключевым условием для обеспечения стабильности в регионе.

Помимо этого, Фидан провел отдельные переговоры с главами МИД Великобритании Дэвидом Лэмми и Германии Анналеной Бербок. В беседе с Лэмми он подчеркнул важность сохранения политического единства Сирии и отметил, что новое правительство страны, пришедшее к власти после падения режима Асада в декабре 2024 года, нуждается в поддержке.

Во время встречи с Бербок стороны подробно обсудили ситуацию вокруг войны в Украине, вопросы безопасности в Сирии, а также состояние трансатлантических отношений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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