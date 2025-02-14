Освобожденный в США Александр Винник прибыл в Москву

США освободили россиянина Александра Винника в обмен на американского учителя Марка Фогеля. Это был первый этап нового обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой. Американские СМИ сообщают, что администрация Трампа рассматривает его как первый шаг к обсуждению путей прекращения войны в Украине. #Винник #АлександрВинник #ОбменЗаключенными #США #Россия #Москва #МаркФогель #Политика #Дипломатия #Новости #Трамп #Украина