Вице-президент США Джей Ди Вэнс на двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что цель — добиться «долговечного, устойчивого мира».

«Мы провели ряд плодотворных бесед, у нас есть много моментов для дальнейшей проработки», — сказал Вэнс журналистам, сидя напротив Зеленского в Мюнхене.

Он подчеркнул, что стратегия США соответствует позиции президента Дональда Трампа: «Мы хотим, чтобы война завершилась. Мы хотим, чтобы убийства прекратились, но при этом нам нужен такой мир, который не приведет Восточную Европу к новому конфликту через пару лет».

Отвечая на вопрос о том, как может продвинуться мирный процесс, если Украина не готова к переговорам с [президентом РФ] Владимиром Путиным, Вэнс уклонился от конкретных деталей.

«Важно начать диалог, который необходим для завершения этой войны. Это все, что я могу сказать на данный момент, потому что мы хотим сохранить пространство для маневра для переговорщиков и наших команд, чтобы довести процесс до конца ответственным образом», — отметил он.

Зеленский же поблагодарил США за поддержку и подтвердил стремление «остановить Путина и закончить войну».

«Мы действительно этого хотим, но нам нужны реальные гарантии безопасности, и мы продолжим встречи и работу. Будем рады видеть генерала Келлогга в Украине», — заявил он.