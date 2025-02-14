Момент атаки дрона по саркофагу Чернобыльской АЭС.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дрон с фугасным боеприпасом поразил защитный саркофаг над 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая ядерная авария. Удар нанес значительный ущерб конструкции, вызвав пожар, который был оперативно потушен, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Россия пока никак не прокомментировала заявление украинской стороны. #Чернобыль #АЭС #Дрон #Атака #Украина #Россия #Энергоблок #Новости #Конфликт #Безопасность