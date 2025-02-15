ПОЛИТИКА
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Момент освобождения израильских заложников бойцами ХАМАС
Бойцы ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста троих израильских заложников. Среди них 29-летний гражданин Израиля и России Александр Труфанов. Каждому из заложников были вручены «свидетельства об освобождении», а также карты Палестины. Одна из надписей на сцене гласила "Миграция — только в Иерусалим". Это своего рода ответ ХАМАС предложениям Трампа выселить палестинцев из Газы. Израиль в ответ на освобождение своих граждан обещал выпустить из тюрем 369 палестинцев. #ОсвобождениеЗаложников #ХАМАС #Израиль #Палестина #Миграция #Иерусалим #Свобода #Конфликт
вапр / Others
15 февраля 2025 г.
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