Момент освобождения израильских заложников бойцами ХАМАС

Бойцы ХАМАС передали сотрудникам Красного Креста троих израильских заложников. Среди них 29-летний гражданин Израиля и России Александр Труфанов. Каждому из заложников были вручены «свидетельства об освобождении», а также карты Палестины. Одна из надписей на сцене гласила "Миграция — только в Иерусалим". Это своего рода ответ ХАМАС предложениям Трампа выселить палестинцев из Газы. Израиль в ответ на освобождение своих граждан обещал выпустить из тюрем 369 палестинцев. #ОсвобождениеЗаложников #ХАМАС #Израиль #Палестина #Миграция #Иерусалим #Свобода #Конфликт