Вице-президент США Джей Ди Вэнс в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности обрушился с критикой на европейских лидеров и обвинил их в цензуре и неспособности контролировать иммиграцию. Это вызвало резкий отпор со стороны министра обороны Германии и отодвинуло на второй план обсуждение войны в Украине.

«Угроза, которая беспокоит меня больше всего в отношении Европы — это не Россия. Это не Китай. Это не какой-либо внешний игрок, — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. — Меня беспокоит угроза изнутри — отступление Европы от некоторых своих фундаментальных ценностей, ценностей, которые разделяют Соединенные Штаты Америки».

Несмотря на ожидания, что главной темой конференции станут мирные переговоры после недавнего разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным, Вэнс практически не упомянул Россию или Украину в своем выступлении.

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал заявления Вэнса «неприемлемыми», отметив, что тот поставил под сомнение демократию не только в Германии, но и во всей Европе.

После выступления Вэнс встретился с Алис Вайдель, лидером крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), что может быть расценено как вмешательство накануне федеральных выборов в Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский, также присутствовавший на конференции, заявил: «Я буду говорить с [президентом РФ Владимиром – ред.] Путиным только после того, как Украина согласует общий план с [президентом США Дональдом] Трампом и европейскими лидерами».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок предостерегла от попыток навязать Украине мирное соглашение: «Фиктивный мир - над головами украинцев и европейцев - ничего не даст. Фиктивный мир не принесет длительной безопасности ни людям в Украине, ни нам в Европе или Соединенных Штатах».

В ходе выступления Вэнс также повторил требование Трампа о том, что Европа должна больше заботиться о собственной обороне, чтобы Вашингтон мог сосредоточиться на других регионах, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе.