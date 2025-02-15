Зеленский: «Единственный, с кем я буду вести переговоры — это Путин»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным российским чиновником, с которым он готов вести переговоры, является президент Владимир Путин. Однако, по его словам, такая встреча возможна только после того, как Украина согласует общий план с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Зеленский также заявил, что Киеву придется удвоить численность своей армии до 1,5 миллиона человек, если страна не сможет вступить в военный альянс НАТО. #Зеленский #Путин #Переговоры #Украина #Россия #Трамп #НАТО #Европа #Армия #Конфликт #Политика #МеждународныеОтношения #Война #Безопасность #Дипломатия