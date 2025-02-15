Палестинка из Газы самостоятельно восстанавливает свой дом

Женщина из Газы, вернувшаяся в разрушенный Израилем дом, решила восстановить его своими руками. По данным ООН, около 170 000 зданий, что составляет примерно две трети всех строений эксклава, пострадали в ходе геноцидной войны Израиля против жителей Газы. #Газа #Палестина #Восстановление #РазрушенныйДом #Израиль #Война #ЖизньВГазе #СилаДуха #Палестинка #ООН #Конфликт #ГуманитарныйКризис #Геноцид