Мигрант из Центральной Азии спас россиянку от мошенников

Выходец из Центральной Азии Акмал, работающий таксистом в Санкт-Петербурге, спас пенсионерку от мошенников, когда та ехала в банк снимать деньги для передачи аферистам. Водитель стал звать на помощь прохожих и соседей, попросив их связаться с родственниками пенсионерки. В итоге ее удалось уговорить прервать разговор с мошенниками. #Спасение #ТаксистГерой #Мошенники #Безопасность #СанктПетербург #ЦентральнаяАзия #ПомощьПенсионерам