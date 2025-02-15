ПОЛИТИКА
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Мигрант из Центральной Азии спас россиянку от мошенников
Выходец из Центральной Азии Акмал, работающий таксистом в Санкт-Петербурге, спас пенсионерку от мошенников, когда та ехала в банк снимать деньги для передачи аферистам. Водитель стал звать на помощь прохожих и соседей, попросив их связаться с родственниками пенсионерки. В итоге ее удалось уговорить прервать разговор с мошенниками. #Спасение #ТаксистГерой #Мошенники #Безопасность #СанктПетербург #ЦентральнаяАзия #ПомощьПенсионерам
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15 февраля 2025 г.
Истории
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