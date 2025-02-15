ПОЛИТИКА
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Освобожденные из израильской тюрьмы палестинцы прибыли домой
Первый автобус с освобожденными палестинцами, выехавший из израильской тюрьмы Офер, прибыл в Рамаллу, где людей с радостью встретили местные жители. Сегодня Израиль должен освободить в общей сложности 369 палестинцев после того, как утром ХАМАС передал Международному комитету Красного Креста трех израильских заложников. #Освобождение #Палестина #Израиль #Тюрьма #Рамалла #ВозвращениеДомой #ХАМАС #КрасныйКрест #Заложники #Перемирие
вап / Others
15 февраля 2025 г.
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