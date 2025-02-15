ПОЛИТИКА
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Датчане собрались расколоть США
Датчане решили ответить Дональду Трампу на его идею купить Гренландию встречным предложением: они хотят приобрести Калифорнию за $1 трлн. Инициативная группа из Копенгагена предложила калифорнийцам провести референдум и выйти из состава США, чтобы стать частью датского королевства. Насколько это реалистично и хотят ли сами калифорнийцы стать датчанами — разбирался TRT на русском. #Дания #Калифорния #Гренландия #Трамп #Референдум #США #Политика #ДатскоеКоролевство #КупитьКалифорнию
выап / Others
15 февраля 2025 г.
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