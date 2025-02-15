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Освобожденные палестинцы возвращаются домой
Палестинские заключенные, освобожденные в рамках шестого этапа обмена пленными между ХАМАС и Израилем, переданы Международному Комитету Красного Креста
Освобожденные палестинцы возвращаются домой
Освобожденные палестинцы возвращаются домой / Фото: Reuters
15 февраля 2025 г.

В рамках шестого раунда обмена пленными между ХАМАС и Израилем освобождены 369 палестинских заключенных, которых передали сотрудникам Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Заключенные покинули военную тюрьму «Офер» на оккупированном Западном берегу и тюрьму «Кециот» на юге Израиля. Колонна Красного Креста, вышедшая из «Офера», прибыла в Рамаллу, где освобожденных встречали местные жители.

Израильская армия, как и в предыдущие обмены, провела рейд в районе Бейтуньи. Тем не менее колонна МККК беспрепятственно проехала через этот населенный пункт.

В рамках сделки ХАМАС передал Израилю троих пленных, среди которых один имеет гражданство России, а другой — США. В ответ Израиль освободил 369 палестинцев. Среди них 36 человек, приговоренных к пожизненному заключению, а 333 были задержаны после начала военных действий 7 октября 2023 года.

Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 19 января, остановив войну, в результате которой погибло более 48 000 палестинцев, большинство из которых женщины и дети.

В ноябре прошлого года Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности в Газе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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