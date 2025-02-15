Вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на The Wall Street Journal, заявив, что издание неверно передало его слова о возможной отправке американских войск в Украину.

«Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной», — написал Вэнс в соцсети X 14 февраля.

В другом посте он отметил, что газета «исказила» его слова: «То, что WSJ сделала это ради своей статьи, — абсурд, но неудивительно, ведь они годами добиваются того, чтобы больше американских сыновей и дочерей надевали военную форму и отправлялись за границу».

WSJ ранее опубликовала интервью, в котором Вэнс якобы допустил возможность отправки войск в Украину в случае провала мирных переговоров с Россией. В публикации говорилось, что этот вариант «остается на повестке дня».

Напомним, президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что договорился о начале мирных переговоров и подчеркнул, что в процессе примут участие Украина, Россия и «другие стороны».

Спецпосланник президента Кит Келлог отметил, что Зеленский и Путин должны вести прямые переговоры. Украинский лидер заявил, что готов встретиться только с одним россиянином — Путиным.