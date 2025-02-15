Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Германия категорически отвергает любое внешнее вмешательство в демократический процесс страны, особенно если оно идет в пользу крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Шольц напомнил, что двумя днями ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил мемориал на месте бывшего концлагеря Дахау, где заявил, что трагедии прошлого «никогда не должны повториться». Канцлер выразил благодарность за эти слова, но подчеркнул, что поддержка АдГ с ними несовместима.

«Подавляющее большинство жителей Германии отвергают любые попытки оправдания национал-социализма. Члены АдГ, наоборот, преуменьшают преступления прошлого. Поэтому поддержка этой партии извне и слова «никогда больше» просто не могут стоять рядом», — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия сама будет решать судьбу своей демократии и выборов.

«Мы не приемлем вмешательства извне, особенно со стороны друзей и союзников», — заявил он, добавив, что Берлин категорически отвергает такие попытки.

Канцлер также затронул тему возможных мирных переговоров между Россией и Украиной. По его словам, любое соглашение должно обеспечивать Украине возможность защитить себя от будущих атак.

«Тот, кто хочет силой менять границы, разрушает основы международного порядка. Победа России или поражение Украины не принесут мира, а только усилят угрозы для Европы», — сказал он.

Шольц также заявил, что Германия никогда не поддержит мирное соглашение, навязанное Украине. По его мнению, Европа должна наращивать военные расходы и предложил сделать исключение в бюджетных правилах ЕС, чтобы позволить странам-членам тратить на оборону больше двух процентов ВВП.

«Мир и безопасность Европы находятся под угрозой, и Германия готова на серьезные шаги», — заключил канцлер.