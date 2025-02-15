Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пообещал жесткий ответ на решение президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт стали и алюминия.

«Мы ответим торговлей: либо подадим жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО), либо введем налог на продукцию, которую импортируем из США», — заявил он в эфире радиостанции.

Лула подчеркнул, что такие меры не принесут выгоды ни одной из сторон, но Бразилия не намерена оставаться в стороне.

«Мы хотим мира, а не войны. Мы рассматриваем Соединенные Штаты как важного партнера, и надеемся, что они думают так же о нас», — отметил он.

Однако бразильский лидер резко раскритиковал торговую стратегию США, заявив, что их политика больше не соответствует роли «глобального защитника демократии», которую Вашингтон исполнял со времен Второй мировой войны.

«Теперь для американцев существует только Америка. Они хотят обложить налогом каждый продукт, взять Гренландию, аннексировать Канаду, контролировать Панамский канал и депортировать миллионы людей. Это угроза демократии», — заявил Лула.

По данным местных СМИ, Бразилия является вторым по величине поставщиком стали в США. Введение пошлин может серьезно ударить по ее экономике, а ответные меры приведут к обострению торговых отношений между двумя странами.