Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обвинил США в незаконной оккупации трети сирийской территории и потребовал прекратить контроль над нефтяными месторождениями страны. Об этом дипломат заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подчеркнул, что впервые за десятилетие появился реальный шанс на стабилизацию ситуации в стране.

«Других мест для содержания боевиков ДАЕШ нет, поэтому эта территория была выбрана как тюрьма. Однако нельзя позволять этим людям занимать треть страны, контролировать нефтяные и газовые месторождения, грабить Сирию и не давать центральному правительству и миллионам сирийцев пользоваться ресурсами. С этим необходимо покончить», – заявил министр.

По словам Фидана, террористическая организация PKK/YPG представляет не меньшую угрозу для региона, чем ДАЕШ. «Международные террористы, прибывшие из Турции, Ирака и Ирана, сейчас концентрируются на севере Сирии под предлогом борьбы с ДАЕШ», – подчеркнул он.

Министр сообщил о проведении первой встречи с новым госсекретарем США Марко Рубио и выразил надежду на достижение соглашения с администрацией Трампа. «Мы вели детальные переговоры с прежним американским руководством в последние месяцы их работы. Сейчас администрация Трампа только формируется», – отметил Фидан.

Глава турецкого МИД подчеркнул важность объединения всех вооруженных группировок под единым командованием. «Сирийское руководство предпринимает правильные шаги в этом направлении. По нашему мнению, в любом государстве должна быть только одна законная вооруженная сила», – заявил он.

Фидан напомнил, что военные действия в Сирии предпринимались для защиты 5 млн человек, находившихся под контролем оппозиции. «Я считаю, что сегодня, к счастью, все люди, которых мы стремились защитить, участвуют в управлении страной. Надеюсь, их ждет светлое будущее», – подытожил министр.