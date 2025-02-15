ПОЛИТИКА
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Трамп зовет Путина в Аравию: Европа за бортом
Американские чиновники едут в Саудовскую Аравию на переговоры с Россией, не поставив в известность европейских союзников
Трамп зовет Путина в Аравию: Европа за бортом
Дональд Трамп / Фото: Reuters / Others
15 февраля 2025 г.

Высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа отправляются в Саудовскую Аравию для проведения мирных переговоров с российскими и украинскими делегатами, сообщает Politico со ссылкой на конгрессмена-республиканца Майка Маккола и двух американских чиновников.

Советник по национальной безопасности Майк Уолц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф планируют начать переговоры о прекращении войны в ближайшие дни. При этом специальный представитель Трампа по переговорам между Украиной и Россией, генерал в отставке Кит Келлог, участвовать не будет.

По данным Bloomberg, встреча в Эр-Рияде должна проложить путь к потенциальному саммиту лидеров в конце месяца. Переговоры созывает советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед аль-Айбан, но детали встречи и список участников все еще прорабатываются.

Источники подтверждают, что большинство европейских стран не были проинформированы о готовящихся переговорах. Целью является назначить дату встречи до начала священного месяца Рамадан в марте.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что американская сторона не заинтересована в расширенном составе участников. «Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию», – подчеркнул он, комментируя возможное участие представителей ЕС, но заверил, что интересы европейского региона будут учтены.

Ранее в Кремле заявили о подготовке переговорной группы для организации встречи президента РФ Владимира Путина с Трампом. По данным Bloomberg, российский лидер собирает команду опытных переговорщиков для взаимодействия с представителями президента США, который стремится заключить соглашение о прекращении войны.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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