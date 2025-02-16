ПОЛИТИКА
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Освобожденные палестинские заключенные возвращаются в Газу в ужасном психологическом состоянии
Палестинские заключенные пережили эмоциональное возвращение в Газу после освобождения в рамках шестого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС. Их рассказы свидетельствуют о бесчеловечных условиях и пытках, которым они подвергались в израильских тюрьмах. #Газа #Палестина #возвращение #обмен #заключенные #палестинцы #Израиль #тюрьма
Освобожденные палестинские заключенные возвращаются в Газу в ужасном психологическом состоянии / Others
16 февраля 2025 г.
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